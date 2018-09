LR Vicenza-Rimini – Diretta web – 1-1 (Finale)

Vicenza – Turno infrasettimanale per il Vicenza, che riceve allo stadio Menti la visita del Rimini. Reduce da due pareggi nelle prime due giornate di campionato, la formazione biancorossa vive una certa ansia da vittoria, come del resto avviene per la tifoseria ed anche per la città. Tutti insomma non vedono l’ora di vedere il Lane vincere, dopo gli psicodrammi ed i fallimenti degli ultimi anni. Il tecnico Giovanni Colella sembra crederci, quantomeno crede nella sua squadra e nella possibilità di fare un campionato di vertice.

Aggiornamento in tempo reale

Le formazioni:

LR Vicenza: Grandi, Andreoni, Bonetto, Mantovani, D. Bianchi, Zonta, N. Bianchi, Tronco, Curcio, Giacomelli, Maistrello. A disposizione: Albertazzi, Segantini, Pasini, Bizzotto, Stevanin, Salvi, De Falco, Zarpellon, Laurenti, Gashi, Rover, Arma. Allenatore: Colella

Rimini: Scotti, Venturini, Ferrani, Petti, Simoncelli, Alimi, Montanari, Guibre, Arlotti, Buonaventura, Volpe. A disposizione: Nava, Serafini, Brighi, Buscè, Variola, Bandini, Viti, Danso, Battistini, Candido, Cecconi, Badjie. Allenatore: Righetti.

Tutto pronto allo stadio Menti di Vicenza per LR Vicenza-Rimini, terzo turno del campionato di serie C, girone B… Tardo pomeriggio fresco di inizio autunno, con il sole che ancora illumina i distinti. Buona cornice di pubblico…

Entrano in campo le squadre… Applausi dagli spalti

Partiti!

5′ Avvio di partita caratterizzato da una fase di studio da parte delle due squadre. Da segnalare un calcio di punizione assegnato al Vicenza, nella tre quarti riminese. Ci prova Curcio, da notevole distanza, tirando direttamente in porta, ma la palla va alta…

10′ Buon inizio comunque del Vicenza, aggressivo e determinato. Il Rimini invece non si è ancora praticamente visto. Ancora una punizione dal limite assegnata ai biancorossi

11′ Giacomelli tira la punizione, mettendo al centro, ma è la difesa riminese ad agganciare il pallone e liberare…

16′ Bella azione azione d’attacco del Vicenza.Iispirato soprattutto Curcio che di tacco smarca Maistrello, che a sua volta si invola e mette al centro per Bianchi. Buono anche il tiro di quest’ultimo, da centro area, che colpisce il palo esterno… Nitida occasione da rete dunque per i biancorossi…

19′ Vicenza ancora molto pericoloso con Tronco, che si libera presentandosi da solo davanti al portiere avversario. Viene messo a terra, da dietro, senza tanti complimenti. Per l’arbitro però non c’è fallo, mentre qualcuno chiede il rigore…

25′ Niente da dire sul Vicenza di questa sera, lucido e aggressivo. Bene anche Giacomelli, che è appena andato al tiro, ribattuto però da un difensore… Si vedono anche buone individualità stasera tra i biancorossi

26′ Ammonito Alimi, del Rimini, per gioco falloso. Qualche minuto fa era stato ammonito, nel Vicenza, per analogo motivo, anche Bonetto

29′ Primo tiro in porta del Rimini, con Guibre, dal limite dell’area. E’ senza troppe pretese però, e Grandi non ha problemi a bloccare

30′ Ancora pungente il Vicenza, con il Rimini che che si salva in calcio d’angolo. Partita decisamente a senso unico…

35′ Rimini assediato dai biancorossi. Ci ha provato con un gran tiro da fuori area Niccolò Bianchi, che colpisce molto bene e ne esce una bordata molto insidiosa. E’ centrale però e l’estremo difensore riminese respinge…

41′ Continua l’assedio biancorosso alla porta del Rimini. I romagnoli si sono salvato di un pelo, grazie ad un difensore che è riuscito ad alzare un po’ il pallone ed evitare un colpo di testa di Maistrello che sarebbe quasi stato a botta sicura

43′ Clamorosa occasione capitata sui piedi di Maistrello, che, ad un passo dal portiere riceve il pallone e calcia stavolta davvero a botta sicura. Ed invece Scotti riesce a toccare e deviare sulla traversa…

44′ Occasione anche per il Rimini, con Grandi che salva il risultato mettendo in angolo un tiro insidioso di Buonaventura

E finisce il primo tempo… Il Vicenza ha certamente dominato l’avversario, ma ha anche sprecato, e non è riuscito a portarsi in vantaggio pur avendo avuto diverse occasioni

Squadre di nuovo in campo per la seconda frazione di gioco…

E’ iniziato il secondo tempo

48′ Squadre in campo con le stesse formazioni del primo tempo, mentre sul menti è ormai calata l’oscurità e i grandi riflettori proiettano sul verde le lunghe ombre dei giocatori…

49′ Niente da segnalare in questi primissimi minuti della ripresa, sebbene il Vicenza sia partito con lo stesso buon ritmo del primo tempo

53′ Vicenza ancora in attacco ma poco fortunato: prima Davide Bianchi viene anticipato di un soffio in area, poi, sul seguente calcio d’angolo è il palo negare il gol al biancorosso. Infine Maistrello di testa mette fuori di un soffio…

57′ Primo cambio nel Vicenza: Stevanin rileva Davide Binanchi. Ottima partita la sua stasera, infatti esce tra gli applausi

58′ Ancora sprechi da parte del Vicenza: è Niccolò Bianchi mandare alto un ottimo pallone che riceve a centro area. E’ tutto solo, ed ha davanti lo specchio della porta abbastanza sguarnito… Peccato!

60′ Doppio cambio nel Rimini, Bandini al posto di Simoncelli, mentre Variola rileva Volpe

63′ Doppio cambio anche nel Vicenza: Laurenti ed Arma al posto di Tronco e Maistrello

65′ Nuovo cambio nel Rimini, Candido al posto di Arlotti

66′ Brivido per il Vicenza, con il nuovo entrato Bandini che riceve in piena area, lasciato un po’ troppo solo. Anche lui spreca mandando la palla in tribuna

68′ Curcio prova il numero, con un tiro al volo in area, di sinistro, da posizione angolata. E’ difficile però, ed infatti non aggancia il pallone…

70′ Ultimi cambi per il Vicenza: fuori Zonta e Niccolò Bianchi, dentro Salvi e De Falco

76′ Fallaccio di Ferrani su Curco. Ammonito il riminese…

79′ Biancorossi protesi in avanti in una rabbiosa ricerca del gol, ma con poca incisività. Sembra esserci anche una certa frustrazione in campo tra i giocatori del Vicenza, per le occasioni, troppe, non sfruttate…

79′ E… bisogna anche stare attenti, perché il Rimini, in contropiede, ogni tanti fa tremare, e c’è il rischio della beffa atroce…

80′ Ultimo cambio nel Rimini: Brighi al posto di Petti

85′ Ammonito De Falco per un intervento duro su un avversario

88′ Ancora un gol divorato dal Vicenza! E’ Bonetto che ha sul destro un ottimo pallone, in piena area ed a porta sguarnita. La manda in tribuna…

90′ Fallaccio di Candido ai danni di Giacomelli. Gli costa il cartellino giallo. Intanto è arrivato l’annuncio che saranno quattro i minuti di recupero…

91′ GOL DEL RIMINI… Incredibile beffa, e c’era da aspettarselo… La palla è entrata con una palombella beffarda, che probabilmente non era neanche un tiro, di Guibre, che Grandi guarda….

94′ Rigore per il Vicenza… Un tiro a rete di Arma è toccato con la mano da un difensore riminese

96′ GOL DEL VICENZA. Giacomelli trasforma il rigore, e sul gol finisce anche la partita…

Partita rocambolesca, che il Vicenza ha rischiato di buttare alle ortiche, e che poi è riuscito a riagguantare in zona Cesarini. E’ 1-1 dunque… Al di là della atroce beffa evitata, è un pari che lascia l’amaro in bocca, perché i biancorossi hanno sprecato troppo, creando davvero tante occasioni ma non riuscendo mai a concretizzarle.