Lingue straniere insegnate ai dipendenti pubblici

Venezia – La Regione Veneto ha investito tre milioni di euro in progetti di formazione e rafforzamento nella conoscenza delle lingue straniere dei dipendenti pubblici del proprio territorio. Un passo insomma verso l’internazionalizzazione della pubblica amministrazione. Nel dettaglio, tra il 2017 e il 2018, sono stati cofinanziati 24 progetti formativi, che hanno coinvolto, in incontri, stages in loco e programmi di mobilità all’estero, oltre 3500 dipendenti delle diverse articolazioni territoriali del pubblico impiego, per un totale di quasi seimila ore. Nella provincia di Vicenza, che è la più coinvolta in tutto questo, i progetti sono stati dieci ed hanno riguardato quasi 1400 persone, per un totale di circa 2600 ore di formazione.

“Integrazione europea, nuovi media, rinnovati bisogni dei cittadini, fenomeni crescenti di immigrazione e imponenti flussi turistici da tutto il mondo impongono nuove competenze anche nella pubblica amministrazione – ha ricordato l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, che ha fortemente voluto il progetto -. Gli enti pubblici hanno sempre più compiti di rappresentanza, di negoziazione, di lobby e di hospitality. La stessa appartenenza all’Unione Europea implica l’accesso ai fondi e alle iniziative comunitarie, e spesso si è alle prese con testi, direttive e regolamenti scritti in una lingua straniera. Conoscere le lingue è ormai indispensabile in molte funzioni pubbliche”.

I progetti finanziati, tutti conclusi nel giugno 2018, hanno coinvolto dipendenti degli enti locali, della magistratura, delle prefetture, delle questure, dei carabinieri, delle forze di polizia, dell’autorità portuale e delle dogane, delle Usl, dei conservatori, dell’Arpav, degli Esu, dirigenti scolastici e docenti e perfino guardie di confine. Si tratta di un investimento sulla qualità e la capacità di rinnovamento, per migliorare i servizi ai cittadini.