Vicenza – “Le relazioni industriali al tempo di Industria 4.0”, sarà questo il tema dell’incontro in programma martedì 18 settembre, a Vicenza, organizzato da Confindustria. L’appuntamento è per le 15, a Palazzo Bonin Longare, in Corso Palladio 13, per un confronto che mira ad approfondire le strategie utili a valorizzare le competenze che al giorno d’oggi sono al centro del lavoro.

“L’evoluzione delle nuove tecnologie – spiega infatti l’associazione degli industriali vicentini – ha introdotto numerose innovazioni, alcune delle quali riguardano i profili professionali e i rapporti con il personale”. Il dibattito sarà moderato da Oscar Giannino, giornalista e conduttore di Radio24,.

Interverranno: Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza, che introdurrà i lavori, e a seguire, in tavola rotonda, Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl; Sonia Cossalter, Area risorse umane e relazioni industriali di Confindustria Belluno Dolomiti; Mario Del Picco, Area risorse umane e relazioni industriali, sempre di Confindustria Belluno Dolomiti; Libera Insalata, Hr Vitec Imaging Solutions; Marco Pezzana, ceo di Vitec Imaging Solutions; Maria Giulia Rancan, Area lavoro, previdenza ed education di Confindustria Vicenza; Francesco Seghezzi, direttore generale di Fondazione Adapt.