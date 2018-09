Lampada della Pace in processione a Monte Berico

Vicenza – Prosegue il pellegrinaggio della Lampada della Pace verso l’evento conclusivo del prossimo ottobre. Venerdì 7 settembre, la lampada parteciperà infatti alla processione diocesana verso il santuario di Monte Berico, nella vigilia della festa patronale, con partenza dal “Cristo” alle ore 20.30.

“La devozione alla Madonna di Monte Berico e la Grande Guerra – si legge in una nota Comitato Lampada della Pace – sono strettamente connesse, come testimoniano anche le numerose medagliette trovate nelle trincee, ma fu proprio dopo la disfatta di Caporetto che la città di Vicenza rinnovò il voto alla Madonna, impetrando la salvezza. Da allora fu onorata come protettrice della città, nel giorno dell’8 settembre, festa della Natività di Maria”.

“La Lampada della Pace nasce con l’anima del pellegrino – ricorda Santo Giuseppe Ponza, presidente del comitato – e noi continuiamo a camminare insieme, portando questo simbolo di pace, ricordando oggi il voto che salì dal cuore di Vicenza. Siamo felici di partecipare al momento più importante della devozione cittadina, sempre grati agli Alpini che porteranno la lampada in processione verso il santuario”.

“Invitiamo tutti a seguire il viaggio della lampada – conclude Ponza -, simbolo del sacrificio di molte vite, ma anche del desiderio e dell’impegno quotidiano per la pace cui siamo chiamati, nel superamento delle logiche di guerra, di trincea e di confine. È questa la vera eredità che lasciamo alle nuove generazioni”. Il pellegrinaggio della Lampada della Pace si concluderà con la grande cerimonia del 27 ottobre e con la sua collocazione definitiva nel santuario di Monte Berico.