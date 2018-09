Jeep si rovescia sulla A4. Ferita una bambina

Montecchio Maggiore – Brutto incidente stradale sull’autostrada A4, nel pomeriggio di oggi, verso le 15.45. E’ successo nel tratto compreso tra i caselli di Montebello e Montecchio, ed una ragazzina di 11 anni è rimasta ferita nel rovesciamento della jeep Land Rover sulla quale viaggiava assieme alla famiglia. Tra l’altro la piccola è rimasta incastrata nell’auto, con un braccio, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, per liberarla.

I pompieri, arrivati i da Lonigo, hanno sollevato il mezzo con dei cuscini pneumatici, consentendo alla bimba di uscire dall’abitacolo della jeep. La ragazzina è stata quindi stabilizzata dal personale medico del Suem 118 e portata in ospedale. Pur avendo riportato ferite che destano molta preoccupazione, soprattutto al braccio, la piccola non sembra essere comunque in pericolo di vita.

Illesi invece gli altri componenti della famiglia: un’altra bambina e i genitori, tutti provenienti dalla provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi del caso.