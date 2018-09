E’ indagato per molti furti e ne fa un altro. Arrestato

Montebello Vicentino – Indagato per 17 furti, già sottoposto all’obbligo di presentarsi ogni giorno alla polizia, commette un altro furto e viene arrestato. Parliamo di un giovane di 25 anni, Harish Kumar, nato in India ma residente a Montebello Vicentino, nullafacente e pregiudicato, sebbene regolare sul territorio nazionale.

A fargli scattare le manette ai polsi sono stati i carabinieri di Montebello, eseguendo un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di vicenza, con cui e’ stata disposta la revoca dell’obbligo di presentazione alla polizia e la contestuale applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Come dicevamo, Kumar è indagato per ben diciassette furti, commessi tra i mesi marzo e luglio di quest’anno, tutti nella in provincia di Vicenza, e precisamente a Montebello, Lonigo, Altavilla, Brendola e Montorso. lIl giovane non solo non ha osservato la prima misura cautelare, ma ha commesso un altro furto nel mese di agosto, inducendo cosi i magistrati ad ordinarne l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari, disposizione che è stata subito eseguita.