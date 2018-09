“Il melomane domestico” a Vicenza in Lirica

Lonigo – “Il melomane domestico. Maria Callas e altri scritti sull’opera”, è queso il titolo del libro di Alessandro Duranti che sarà, assieme al suo autore, al centro dell’incontro proposto dal festival Vicenza in Lirica nella barchessa di Villa Pisani Bonetti, a Bagnolo di Lonigo, giovanile di Andrea Palladio. L’appuntamento è per martedì 11 settembre alle 18, ed conversare con Duranti, sarà Franco Zabagli, del Gabinetto Viesseux di Firenze. L’incontro, ad ingresso libero, sarà arricchito da intermezzi musicali del soprano Sara Pegoraro e del pianista Alessandro Marini.

Fiorentino di settanta anni, già docente di Letteratura italiana alla facoltà di lettere dell’università di Firenze, Duranti si soffermerà in particolare su Maria Callas, sulla sua vicenda umana, sulla sua carriera d’artista, sulla sua voce e sulla sua interpretazione, caratteristiche che la rendevano assolutamente unica.

“In fatto di musica – si legge nella presentazione della serata – Duranti ne sa una più del diavolo, ma la sua scrittura scorre via leggera e frizzante, fra acute riflessioni e stuzzicanti retroscena. Fra una battuta e una citazione, un approfondimento e un ricordo, l’autore spiegherà anche la sua scelta di abbandonare progressivamente l’ascolto della musica in teatri e sale da concerti, per dedicarsi esclusivamente all’ascolto casalingo, senza preclusioni in materia di supporto, ma sempre e comunque lontano dalle platee”.

Ricordiamo che il festival Vicenza in Lirica è organizzato da Concetto Armonico, con la direzione artistica di Andrea Castello, in collaborazione con il Comune di Vicenza e le Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari, con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione del Veneto e dell’Archivio storico Tullio Serafin. Programma completo del festival sul sito www.vicenzainlirica.it.