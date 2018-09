Ha 24 grammi di marijuana. 19 enne denunciato

Altavilla Vicentina – Un giovane di Altavilla Vicentina, è stato denunciato ieri, dai carabinieri di Brendola, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo hanno trovato in possesso di 24 grammi di marijuana, durante un servizio di controllo notturno del territorio. E’ successo ad Altavilla, in via Asiago, dove i militari hanno fermato la macchina guidata dal ragazzo, le cui iniziali sono O.M., di 19 anni.

I carabinieri hanno subito percepito uno strano odore all’interno dell’abitacolo dell’auto, ed hanno quindi deciso di fare un controllo più approfondito, dal quale è ben presto saltato fuori, nascosto nel vano porta oggetti della vettura, l’involucro contenente la marijuana.

Anche la Polizia locale dei Castelli ha fatto degli interventi, a Montecchio maggiore, contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio dell’11 settembre gli agenti, nel corso di un’abituale azione di controllo del territorio, hanno notato strani movimenti di persone nei pressi di un negozio di kebab in via Nogara.davanti ad

Gli agenti hanno deciso di ispezionare la zona ed hanno, dentro una lattina a sua volta nascosta sotto ad un chiusino, quattro grammi di marijuana, che è stata subito sequestrata. Ora si indaga per individuare chi ha nascosto lo stupefacente, quasi sicuramente per poi venderlo.