Gallio, la sanità si interroga in un convegno

Gallio – Domani, giovedì 20 settembre, il giorno successivo, venerdì, a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, la sanità italiana si interroga sul suo futuro, con due giornate di confronto tra tecnici, manager, amministratori e operatori del settore per iniziativa di “2018 Motore Sanità”. L’iniziativa ha il patrocinio della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e della Regione del Veneto, che sarà rappresentata dagli assessori alla Sanità, Luca Coletto, e al Sociale, Manuela Lanzarin.

Saranno presenti anche il direttore dell’Area sanità e sociale regionale, Domenico Mantoan, e numerosi tecnici e direttori generali. Annunciata anche la presenza di assessori ed esperti di varie altre regioni italiane. Significativo il titolo dato alla due giorni: “Governare il cambiamento”.

Si inizia domani, alle 10, presso l’Hotel Gaarten, in Via Kanotole 13/15, con un intervento dell’assessore Lanzarin. Luca Coletto interverrà invece in apertura della seconda giornata, venerdì 21 settembre, alle 9.30. L’evento sarà rivolto a un parterre estremamente selezionato e si svolgerà attraverso tavole rotonde che si avvicenderanno sui temi più caldi della sanità attuale e sul futuro.

Tra questi, il finanziamento del sistema e la crescita economica, i problemi e le soluzioni per le liste d’attesa, la gestione delle cronicità, il governo del cambiamento, l’autonomia delle Regioni, l’innovazione terapeutica, le modalità di circolazione delle migliori pratiche.