Furti tentati a VicenzaOro. Arrestata una donna

Vicenza – Immancabili, anche quest’anno, arrivano i furti, o i tentativi di furto, di preziosi durante la fiera dell’oro di Vicenza, in corso in questi giorni e che si concluderà domani. Ieri infatti, domenica 23 settembre, è stata arrestata una donna, pizzicata in flagrante mentre tentava di rubare dei gioielli ad un espositore di VicenzaOro.

E’ una cittadina cinese di 35 anni, Caozhu Zhou, che assieme ad una sua connazionale si era presentata in uno stand fingendosi interessata all’acquisti di preziosi. Le due donne, di bella presenza e di modi garbati, hanno sfoderato le loro arti riuscendo a distrarre per un istante l’espositore e ad arraffare gioielli per parecchie decine di migliaia di euro.

Ma, nonostante la destrezza delle due, la 35enne è stata vista mentre tentava di nascondere un gioiello, e tutto è andato a monte. La donna è stata subito bloccata, mentre la complice ha abbandonato la refurtiva ed è fuggita. Subito intervenuta la polizia, la Zhou è stata arrestata, ed anche l’altra è attivamente ricercata e potrebbe avere le ore contate.

Da segnalare che anche un altro furto è stato commesso a VicenzaOro, sempre ieri, qualche ora più tardi. E’ stato denunciato da un altro espositore, al quale erano stati sottratti preziosi per circa diecimila euro. Anche in questo caso i responsabili, due uomini, sono stati individuati e presi, stavolta grazie al sistema di videosorveglianza.