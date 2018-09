La biodiversità al Festival dell’agricoltura di Bresanvido

Vicenza – “Sono prodotti della nostra terra, della quale hanno profumo. Per questo si distinguono e vengono portati in tavola con orgoglio. Valorizzare la biodiversità significa preservare questo patrimonio, che contempla prodotti di qualità e freschezza, ma anche conservare e tramandare tradizioni, sapori e ricette che hanno fatto la storia e continueranno a rimanere parte della nostra vita”.

Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù, hanno presentato la “Conversazione sulla biodiversità: prodotti radicati nella nostra storia per saper guardare al futuro”, che si terrà giovedì 27 settembre, alle 20.30 nella sala Patronato Noi, a Bressanvido in via Roma 12, e che avrà come protagonista Cinzia Scaffidi, docente di Interdisciplinarietà della gastronomia all’Università delle Scienze gastronomiche di Pollenzo, oltre che giornalista. A dialogare con lei il direttore del Giornale di Vicenza, Luca Ancetti.

Il convegno, che apre il Festival dell’agricoltura 2018 di Bressanvido, appuntamento da sempre molto atteso dalla cittadinanza e dal mondo agricolo in genere, avrà quale tema “Agricoltura e biodiversità”, due temi molto cari ai cittadini consumatori e sui quali sono puntati anche i riflettori delle istituzioni.

“Ciò di cui ci nutriamo – ha commentato Cinzia Scaffidi – è portatore di valori alimentari, culturali, territoriali che dobbiamo tornare a conoscere, di cui dobbiamo essere informati per essere liberi di consumare. Movimenti, associazioni, agricoltori e consumatori consapevoli sono soggetti politici, che resistono a chi vorrebbe trasformarli in consumatori passivi”.