La Festa dello sport invade le piazze di Arzignano

Arzignano – Centro di Arzignano anche quest’anno animato dalla Festa dello sport, tradizionale appuntamento di fine estate e momento di ritrovo alla vigilia dell’inizio delle stagioni agonistiche delle società arzignanesi. Le associazioni sportive cittadine si ritroveranno dunque, nelle piazze del centro, sabato 22 settembre, dalle 16 alle 19. Come tradizione saranno allestiti campetti da pallavolo, basket, calcetto, tennis, spazi danza, tatami per le arti marziali e molto altro.

Ma non sarà solo sport, dato che ci sarà spazio anche per la solidarietà. Sarà presente infatti anche l’Admo (Associazione donatori di midollo osseo) per la promozione del concomitante evento ‘Match it Now”, dedicato alla donazione del midollo osseo, con una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. Sarà anche possibile accedere al primo screening necessario per l’iscrizione nel Registro italiano donatori di midollo osseo. Presente anche il Tris Car club, con la Città della Speranza.

“Grazie agli stand informativi e alle aree attrezzate – sottolinea una nota del Comune di Arzignano -, sarà un’imperdibile occasione non solo per cimentarsi negli sport più noti e tradizionali, ma anche per conoscere le discipline meno pubblicizzate, come il taekwondo-aikido o il Tiro con l’arco, o il Nordik Wlaking, il rugby e la mountain bike. Spazio anche ai motori grazie allo stand informativo allestito dal Moto club Il Grifo.

“Mi auguro che ci sia una vasta partecipazione – ha commentato l’assessore allo Sport, Nicolò Sterle, – poiché questa festa permette alle associazioni sportive di mettersi letteralmente in piazza ed offrire ai giovani della città l’occasione per avvicinarsi, e perché no, intraprendere un percorso sportivo consapevole, con ottime società e professionisti del settore a disposizione”.