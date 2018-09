Festa dei Oto a Campo Marzo con le barriere

Vicenza – Si avvicina a Vicenza il giorno della tradizionale Festa dei Oto, l’8 settembre, a Campo Marzo, e come abbiamo detto più volte negli ultimi giorni sarà una festa blindata, nella quale, oltre al luna park, troveremo un ingente schieramento di forze dell’ordine. Inoltre, per rispondere alle prescrizioni dettate dalla questura, anche quest’anno verranno installate le barriere in cemento lungo viale Roma, in corrispondenza dell’esedra di Campo Marzo, e lungo viale Dalmazia, a protezione delle attrazioni e degli stand.

Oggi dunque, martedì 4 settembre, l’amministrazione comunale di Vicenza provvede al posizionamento dei new jersey in cemento, come era avvenuto lo scorso anno. La posa delle barriere non interferirà con la circolazione dei veicoli in viale Roma né con le fermate degli autobus del trasporto pubblico locale.

“Le barriere non sono certamente belle o aggraziate – ha commentato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero – ma sono necessarie per garantire la sicurezza ai frequentatori delle giostre, in fase di allestimento in Campo Marzo. L’installazione sarà temporanea, fino alla chiusura del parco divertimenti. Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione il Comando italiano della caserma Ederle e le strutture tecniche Usag Italy per aver gentilmente messo a disposizione, senza spese per la città, le barriere in cemento”.