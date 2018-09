Fa motocross in zona vincolata. Multa salata

Brendola – Percorreva in moto un sentiero dei Colli Berici in una in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ma non è sfuggito ai carabinieri della stazione di Brendola. E’ successo nel pomeriggio del 31 agosto, durante uno dei servizi con i quali l’Arma cerca di prevenire, lungo i sentieri dei colli, l’utilizzo improprio da parte di motociclisti di quei tracciati destinati agli escursionisti.

Una consuetudine che per altro mette a repentaglio l’incolumità di coloro che li percorrono a piedi, oltre a danneggiare il patrimonio naturalistico ed ambientale. Ed è così che è stato individuato e multato un 47enne, residente a Vicenza, le cui iniziali sono F.B, che alla guida di una moto da cross stava percorrendo un sentiero che si trova nella pineta di Brendola.

All’uomo, una volta bloccato, veniva contestata la violazione della Legge regionale n. 14/92, che prevede il pagamento di una sanzione di 200 euro, perché si trovava a circolare, con un veicolo a motore, in zona sottoposta a vincolo. Analoghi controlli dei carabinieri proseguiranno anche nelle prossime settimane.