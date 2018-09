Due ragazzi pizzicati con la marijuana a Thiene e a Schio

Thiene – Un giovane è stato denunciato ieri a Thiene per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stata la polizia locale a notarlo, alla fermata dell’autobus vicino al Teatro Comunale, verso le 16. Il ragazzo stava scendendo dalla corriera, e non è sfuggito agli agenti perché, nei giorni scorsi, era già stato trovato in possesso di quattro grammi di marijuana, nei pressi delle scuole Ferrarin.

Alla vista degli agenti, questa volta, il giovane ha gettato via uno spinello ed è stato quindi deciso un approfondimento. Identificato in K.M., 21enne residente a Thiene, il ragazzo ha estratto dalle parti intime un involucro con 19 grammi di marijuana, e questo ha fatto scattare la denuncia.

Episodiuo analogo anche a Schio, dove i carabinieri sono intervenuti in Via Romana Rompato per contrastare e reprimere l’attività di spaccio. Segnalazioni di diversi cittadini indicavano infatti quella zona che è stata così controllata dai militari, soprattutto individuando alcuni soggetti sospetti che si aggirano spesso in quei luoghi.

Coadiuvati da colleghi in borghese, hanno perquisito un giovane, di 19 anni, E.M.K., trovando circa 12 grammi tra hashish e marijuana, oltre ad un bilancino di precisione. Dovendo chiarire in maniera certa la posizione del ragazzo, la pattuglia si è recata nella sua abitazione ed ha trovato anche un coltello a farfalla sporco di hashish. Per E.M.K. è così scatta la denuncia