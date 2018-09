Dalla Regione una Faq sul virus West Nile

Venezia – Iniziativa della Regione Veneto per fare chiarezza sulla diffusione ed i rischi del virus West Nile. Come spesse avviene in questi casi infatti, si diffondono, anche per via di certe caratteristiche del web, molte notizie, talvolta imprecise, talaltra del tutto false, che creano anche allarmi ingiustificati. E’ quindi normale che si senta il bisogno di mettere le cose a posto, ed ecco che sono state pensate e redatte dieci domande, con dieci risposte, la classica Faq insomma. Sono state elaborate dai tecnici regionali nella forma più semplice possibile, e ad esse si aggiungono due pagine web che informano su questa temuta febbre del Nilo.

“Durante questa estate – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, – abbiamo sentito e letto un po’ di tutto sulla comparsa del virus West Nile, spesso presentato con sensazionalismo ed accompagnato da qualche fake news. Per questo abbiamo chiesto ai nostri tecnici uno sforzo in più per ristabilire la verità e rispondere alle domande più frequenti che la gente si è posta spinta da una comprensibile preoccupazione”

Le informazioni sono scaricabili anche dai link della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e partono dal perché si è intervenuti con un Piano straordinario di disinfestazione, spiegano che cosa vi è previsto, cosa si intende per intervento larvicida e adulticida, affrontano il tema della sicurezza dei prodotti utilizzati, informano sulle istituzioni responsabili degli interventi, indicano cosa può fare il singolo cittadino per contribuire alla lotta contro le zanzare, elencano i metodi più efficaci per difendersi dalla puntura dei fastidiosi insetti.