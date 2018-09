Confindustria Vicenza: “Export di nuovo trainante”

Vicenza – L’export continua a trainare l’industria vicentina. E’ quanto risulta dall’indagine congiunturale di Confindustria Vicenza, riferita al secondo trimestre del 2018, che parla di incrementi nella produzione, nell’export e nell’occupazione. Dopo una fase di rallentamento tornano a crescere anche le esportazioni verso i paesi dell’Unione Europea. “Oltre la metà delle imprese vicentine – spiega in una nota l’associazione degli industriali – segnala aumenti di produzione con un dato di crescita che supera il 4%, mentre l’export nei mercati comunitari cresce di quasi il 5%.”

Nell’analisi di Confindustria, rispetto al primo trimestre dell’anno, quando è stato avvertito un lieve rallentamento delle vendite sul mercato europeo, il valore ora torna a crescere, riprendendo i livelli di fine 2017. Altrettanto buoni sono i valori segnati sul mercato interno (+3,05%) e sui mercati internazionali (+4,53%).

Anche dopo l’exploit nell’aumento dell’occupazione del primo trimestre, che aveva toccato i massimi dal 2007 (+2,12%), si riscontra nuovamente una corrispondenza tra l’andamento favorevole della produzione e l’assunzione di nuovo personale che cresce per quasi il 40% delle aziende segnando un incremento del +1,84%.

La maggior parte delle imprese (76%) segnala un livello produttivo soddisfacente, e oltre la metà (52%) dichiara di aver registrato un aumento nella produzione, che invece è segnalata in calo solo da meno di 1/5 dei partecipanti all’indagine (18%). Il portafoglio ordini è stabile per il 38% delle imprese, e si conferma positivo il dato del periodo di lavoro assicurato oltre i 3 mesi (25%).

Guardando alla liquidità aziendale, in controtendenza rispetto al primo trimestre, aumentano leggermente le situazioni di tensione (dall’11% al 13%) e cresce la percentuale di aziende che segnala ritardi negli incassi (dal 15% al 19%). I prezzi delle materie prime hanno registrato un incremento medio del +2,43%, mentre quelli dei prodotti finiti un aumento del +0,86%.

Guardando ai principali settori produttivi gli indici di produzione, export e occupazione sono tutti in positivo per carta e grafica; materie plastiche; meccanica; orafo; sistema moda; vetro ed estrattive. Frena solo nell’occupazione il settore legno/mobile, mentre anche nella produzione il settore alimentare. Segno negativo nella produzione e nell’export per la chimica. Registra valori in diminuzione per tutti gli indici solo il settore concia.

Andamento principali settori (consuntivo 2° trimestre 2018)