Impresa 4.0, ciclo di incontri di Confartigianato

Vicenza – Dopo il seminario sulla cybersecurity, che ha visto protagonista Laura Galante, massima esperta del settore, riprende il ciclo di incontri sull’innovazione tecnologica del programma “Exo – Organizzazioni esponenziali” curato dal Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza.

L’avvio del ciclo di incontri è in programma per il 26 settembre, a Vicenza, al Centro congressi Confartigianato di via Fermi, con una giornata di teoria, pratica e dibattito dedicata ad alcuni aspetti dell’era Impresa 4.0: semplificazione della comunicazione tecnica e della valorizzazione dei dati intangibili, vero tesoro nascosto delle piccole e medie imprese

La prima sessione, prevista per le 14, a cura dell’Associazione Com&Tec, sarà dedicata ai linguaggi controllati, alle tecniche e agli strumenti legati alla documentazione tecnica, in particolare attraverso il ricorso all’Its (Italiano tecnico semplificato). Si potranno ascoltare le testimonianze di aziende come Came, Salvagnini, Breton, Netcom e altre ancora.

La seconda sessione della giornata, che avrà inizio alle 17.30, e che vedrà protagonisti gli esperti dello studio tributario e societario Deloitte, sarà invece dedicata alla “Tutela della conoscenza e valorizzazione degli intangibili: il tesoro nascosto dalle Pmi”. Ampio spazio verrà quindi dato al tema della valorizzazione dei dati in azienda, al “Patent Box Regime” e al Credito d’imposta per ricerca e sviluppo, ai Fondi europei e nazionali a sostegno della valorizzazione degli asset intangibili delle piccole e medie imprese. Per informazioni: categorie@confartigianatovicenza.it.