Come realizzare delle bandiere pubblicitarie efficaci

Quando si deve allestire uno stand fieristico piuttosto che uno spazio espositivo all’aperto, diventa indispensabile utilizzare degli strumenti pubblicitari di un certo impatto. Tra i più impiegati troviamo sicuramente i roll up, ma in alcuni casi le bandiere personalizzate riescono a catturare maggiormente l’attenzione dei passanti quindi sono più consigliate. Se un roll up infatti rappresenta uno strumento piuttosto comune, che la gente è abituata a vedere, una bandiera potrebbe risultare più accattivante e si sa, quando lo sguardo cade su una determinata cosa il gioco è fatto e siamo già a metà dell’opera!

Al giorno d’oggi realizzare delle bandiere pubblicitarie personalizzate non è certo complicato e non risulta nemmeno più dispendioso. In molti pensano che una bandiera costi di più rispetto ad un semplice roll up ma non è assolutamente così: i prezzi sono praticamente uguali quindi dal punto di vista economico non c’è differenza. A ben vedere, l’unica cosa che cambia è l’impostazione grafica: le bandiere personalizzate devono contenere una grafica ottimizzata e adattata alla forma del supporto. Bisogna quindi valutare con attenzione alcuni dettagli, ma non si tratta di qualcosa di eccessivamente complesso.

Realizzare la grafica per le bandiere personalizzate

Realizzare la grafica per le bandiere personalizzate non è complicato, anche perché la maggior parte delle tipografie online offre strumenti in grado di facilitarci la vita e non poco! Per fare un esempio, su Print24 bandiere personalizzate di ogni forma e dimensione si possono progettare e stampare con estrema facilità e senza doversi preoccupare di margini, sagome e via dicendo. Questo perché la grafica si può inserire direttamente online, attraverso l’utilissimo strumento messo a disposizione sul sito web. In sostanza, una volta selezionato il tipo di prodotto che si vuole stampare, basta inserire immagini, testo, logo e tutto ciò che si vuole.

Grazie al programma integrato quindi non dobbiamo preoccuparci di utilizzare software complicati e non serve avere conoscenze a livello grafico. Basta un po’ di gusto ed il gioco è fatto: chiunque può realizzare la grafica online in pochissimo tempo e senza il rischio di commettere errori!

Conviene stampare bandiere personalizzare online?

Nel paragrafo precedente abbiamo fatto riferimento ad una copisteria online, che a nostro parere è tra le migliori che si possano trovare attualmente sul web. Perchè abbiamo dato per scontato che per stampare delle bandiere personalizzate una persona scelga il mondo di internet? Facile: perché non farlo sarebbe un grande errore! Rivolgersi ad una copisteria locale significherebbe spendere di più, per dei prodotti assolutamente identici e non di qualità superiore.

Le tipografie online possono permettersi di mantenere tariffe economiche perché hanno molti meno costi di gestione da sostenere rispetto a coloro che invece devono pagare il personale e tutto ciò che concerne il punto vendita fisico. Purtroppo però queste realtà stanno un po’ alla volta scomparendo perché la convenienza delle tipografie online è davvero incontestabile e nessuno vuole spendere di più per un servizio che qualitativamente è identico!

Stampare online quindi conviene, ma attenzione: scegliete solamente le tipografie più famose perché altrimenti rischiate di prendere delle brutte sorprese!