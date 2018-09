Noventa, nasce il circolo di Fratelli d’Italia

Noventa Vicentina – “La nascita del circolo territoriale di Fratelli d’Italia di Noventa Vicentina rappresenta un ulteriore passo nella crescita che il nostro movimento sta registrando in provincia di Vicenza. Nel giro di pochi mesi abbiamo dato vita a diversi circoli territoriali, segno tangibile che Fratelli d’Italia sa essere un movimento inclusivo ed attrattivo”.

Sono le parole con le quali Vincenzo Forte, portavoce per la provincia di Vicenza di Fratelli d’Italia, ha annunciato la nascita di un altro circolo di questo partito sul nostro territorio. A guidare il nuovo circolo FdI sarà il vicesindaco di Noventa Mattia Veronese, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e membro dell’assemblea nazionale.

“Ringraziamo Mattia Veronese per il suo impegno – ha detto Forte -, sicuri che saprà fare un lavoro eccellente per far crescere il nostro movimento in tutta l’area del basso vicentino. Abbiamo ritenuto opportuno affidare a Mattia Veronese, considerata la sua esperienza amministrativa, anche il ruolo di responsabile provinciale per gli enti locali”.

“Fratelli d’Italia – ha aggiunto da parte sua Veronese – ha una grande potenzialità, rappresentata dalla storia e dai valori che sono alla base di un impegno civico che parte dai territori, dal lavoro quotidiano degli amministratori locali, dal tessuto sociale e dal concetto di militanza attiva”.

“Vogliamo costruire – ha poi concluso il nuovo coordinatore -, ripartendo dalle nostre realtà locali, dal rapporto diretto con le associazioni di categoria, dalla presenza attiva all’interno del mondo associativo e nel sociale. Questo è l’obiettivo della nostra azione politica, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, ponendo una particolare attenzione ai piccoli centri, dove le persone fanno la differenza”.