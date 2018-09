Zanè – Non ce l’ha fatta l’anziana signora che una settimana fa, a Zanè, era rimasta coinvolta in un incidente stradale in via del Costo. Era stato un ennesimo caso di un ciclista investito da un’auto, o quantomeno che era entrato in collisione con la vettura. Le condizioni della donna, che aveva 83 anni, erano subito apparse molto gravi, tanto che era stata ricoverata, con gravi lesioni cerebrali, nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

La vittima è Giuseppina Dal Maso, deceduta oggi nello stesso ospedal, dopo una settimana di agonia. Subito dopo l’incidente, era stato immediato il soccorso da parte degli uomini del Suem 118: la donna era stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale. Ogni sforzo però alla fine è stato inutile.

Si cerca ora di capire cosa abbia causato l’incidente, sul quale indaga la Polizia locale Nordest vicentino, che poi trasmetterà la documentazione relativa al rilievo del sinistro alla Procura della Repubblica di Vicenza.