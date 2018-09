Con il canto cala il sipario su Vicenza in Lirica

Vicenza – Dopo tre settimane di spettacoli ed eventi, giunge al termine, domenica 16 settembre, il festival Vicenza in Lirica. L’appuntamento conclusivi propone un concerto degli allievi della masterclass di canto, condotta dal celebre soprano Barbara Frittoli. Tutto questo con inizio alle 17, a Vicenza, presso l’oratorio di San Nicola.

Accompagnati al pianoforte dal maestro Richard Barker (nella seconda foto della gallery in alto, dopo quella di Barbara Frittoli), ad esibirsi saranno Brigida Garda, Federica Raja, Ines Epifanio, Leonora Gennusa, Rosa Vingiani, Teresa Ranieri, Tiziana Pani, Vanessa Santilli, Hatice Aydogan, Olga Muñoz, Fiorenza Badila e Manfredo Meneghetti.

Protagonista della lirica italiana e internazionale, Barbara Frittoli ha ormai un rapporto privilegiato con Vicenza, proprio grazie al festival diretto da Andrea Castello, ed è sempre felice di lavorare con i giovani e di aiutarli a crescere.

“In Italia – commenta la cantante – ci troviamo spesso di fronte a belle voci, ma con grandi carenze sul piano tecnico, perché il talento c’è, ma quello che manca è la scuola, che molto spesso questi ragazzi vanno a cercare altrove, cosa che trovo intollerabile nel paese che ha visto nascere l’opera. Occasioni come questa masterclass ci permettono quindi di offrire ai giovani ciò di cui hanno bisogno. Per questo penso sia arrivato il mio momento di trasmettere quello che so, naturalmente modernizzato, al passo con l’evoluzione del canto lirico”.