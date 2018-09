Vicenza – Presentazione ufficiale domani, 11 settembre, del L.R. Vicenza, la rediviva squadra biancorossa che molto presto affronterà il campionato di Serie C, terzo livello del calcio professionistico nel Bel Paese. Nel corso della serata, che inizierà alle 20, verranno presentate anche le squadre giovanili che parteciperanno ai campionati nazionali, ovvero Berretti, Under 17, Under 16 e Under 15. Tutto questo naturalmente a Vicenza, nel salotto buono della città, piazza dei Signori.

Mentre si attende l’inizio della nuova stagione, e si archivia nel contempo il calcio estivo, buono soprattutto per prendere le misure, in città ed in tutta la provincia salgono l’attesa, la curiosità ed anche le aspettative per il nuovo Vicenza targato Renzo Rosso. Le premesse per una rinascita del calcio berico sembrano esserci, al di là dei certamente molti aggiustamenti alla squadra che ancora devono esser fatti per farne una protagonista.

Quella di domani sera sarà quindi una serata affollata nel cuore di Vicenza, alla quale certamente molti non vorranno mancare, siano essi tifosi o meno. Durante l’estatae intanto è stata completata la rosa dei calciatori, ed anche per quanto riguarda lo staff tecnico sono state riempite le ultime caselle. Ultima in ordina di tempo è quella che va ad occupare Andrea Basso, appena entrato nella famiglia biancorossa. Affiancherà il segretario generale Renato Schena, come team manager.

Basso, 42 anni, nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di responsabile tecnico del Centro federale territoriale di Istrana. Dal 2013 al 2016 è stato selezionatore della Rappresentativa regionale juniores del Veneto e, nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015, ha guidato gli Esordienti e gli Allievi nazionali del Bassano Virtus. In precedenza aveva avuto una lunga carriera di calciatore, come difensore, nella quale ha vestito le maglie di Genoa, in Serie B, Mestre, Vis Pesaro, Belluno e Bassano, in Serie C, dove ha disputato otto stagioni, indossando la fascia di capitano.

Quanto alla serata di domani in piazza dei Signori, c’è da segnalare che vi parteciperanno anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e l’assessore allo sport Matteo Celebron. Come sempre in questi casi, sarà in vigore l’ordinanza di divieto e vendita di bevande in bottiglie e lattine.

Il divieto di somministrare e vendere, per asporto, bevande contenute in vetro o lattine sarà in vigore dalle 18 fino al termine della manifestazione, anche in piazza Biade, nelle contra’ Del Monte, Manin, santa Barbara, Morette, Cavour, Garibaldi, Catena, Orefici, Pescherie Vecchie, Muscheria, Pescaria e Gazzolle, nonché in stradella santa Barbara, piazzetta Palladio, piazza Erbe e piazza Duomo. La somministrazione e la consumazione restano invece consentite all’interno dei locali e delle aree di pubblico esercizio o dei plateatici regolarmente autorizzati. La sanzione per i trasgressori può arrivare a 500 euro.