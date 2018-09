Calcio, Vicenza in trasferta sul campo del Renate

Vicenza – Biancorossi domani impegnati, alle 14.30, nella seconda partita di campionato, in una difficile trasferta sul terreno di gioco del Renate. La formazione lombarda è quello che infatti si potrebbe definire un brutto cliente, come ha ricordato oggi anche il tecnico del LR Vicenza Giovanni Colella.

Una squadra che da ormai tre anni arriva sempre ai play off, tra le prime dunque, e che aspira in questo campionato a fare almeno altrettanto. Una squadre che per altro, ha ricordato il mister, si è anche rinforzata rispetto alla scorsa stagione e che, nel primo turno, una settimana fa, ha subito portato a casa il punteggio pieno, vincendo in trasferta sul campo della Sambenedettese.

Per quanto riguarda il Vicenza, Colella recupera alcuni giocatori importanti, ad esempio Bizzotto, ed anche Bianchi che, sebbene non partirà probabilmente titolare, sarà comunque a disposizione. Sulla partita della scorsa settimana contro la Giania Erminio, il tecnico ha ribadito che è stato un test molto utile, ed anche un buon punto di partenza, che darà i suoi frutti.

“Nella partita d’esordio – ha detto l’allenatore biancorosso – abbiamo fatto bene le cose più difficili, mentre abbiamo fatto magari sbagli nelle cose più facili”. In questa pagina l’elenco dei convocati biancorossi per LR Vicenza-Renate.