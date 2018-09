Calcio, torna al Menti la Nazionale Under 21

Vicenza – Azzurrini del calcio di nuovo nella nostra città. Il 15 ottobre infatti la società L.R. Vicenza ospiterà la Nazionale italiana Under 21, allo stadio Romeo Menti. Lo fa sapere oggi la stessa società calcistica vicentina, mettendo in evidenza “l’importante riconoscimento da parte della Federazione nei confronti del nuovo corso targato L.R. Vicenza e degli investimenti profusi dalla stessa società nella riqualificazione dell’impianto di Via Schio”.

Quello del 15 ottobre sarà il quarto impegno stagionale per gli Azzurrini che sfideranno in gara amichevole la Tunisia, alle 18.30, con diretta televisiva della partita su Rai 2. Il match sarà preceduto da un’altra amichevole di lusso che la nazionale italia Under 21 giocherà con il Belgio, allo stadio Friuli di Udine, giovedì 11 ottobre. Anche per questo incontro è prevista la diretta televisiva, su Rai 2, alle 18.30. Merita anche ricordare che Udine è una delle città in cui si svolgerà la fase finale del prossimo Campionato europeo, che l’Italia ospiterà insieme a San Marino.

Insomma, da Udine e Vicenza riparte la marcia dell’Italia verso il torneo continentale. Ricordiamo che, dopo la sconfitta con la Slovacchia dello scorso 6 settembre, la squadra di Luigi Di Biagio è tornata a cogliere un successo che mancava da quasi sei mesi, battendo 3-1 l’Albania nell’amichevole disputata dell’11 settembre, a Cagliari. L’Under 21, al primo confronto ufficiale con la Tunisia, giocherà per la sesta volta a Vicenza, dove non ha mai perso, avendo raccolto quattro successi e un pareggio.