Calcio, il Vicenza fa visita alla Feralpi Salò

Vicenza – Trasferta importante, soprattutto per capire il vero spessore della squadra biancorossa, quella nella quale il Vicenza è impegnato domani sera, alle 20.45, nel posticipo del quarto turno del campionato di calcio di Serie C, girone B. I ragazzi del tecnico Giovanni Colella fanno visita infatti alla Feralpi Salò, una squadra che si è sempre fatta onore negli ultimi anni. E il Lane dovrà dimostrare di avere altrettanto spessore, per poter fare davvero un campionato di vertice come è stato promesso.

Le prime tre giornate, per la verità, hanno dato segnali contrastanti. Soprattutto lo ha fatto l’ultima gara, contro il Rimini, allo stadio Menti, nella quale i biancorossi sono sembrati incapaci di concretizzare la pur notevole mole di gioco che hanno costruito. Non arriva il gol insomma, e fino ad ora il Vicenza ha segnato solo su rigore, per la precisione due volte in tutto. Nel consueto pre partita con la stampa Colella ha escluso che questo dipenda da una mancanza di personalità, da poca determinazione e poca cattiveria dei suoi uomini, attaccanti in particolare.

“Se una squadra arriva tante volte a tirare nella porta avversaria, pur non segnando – ha ricordato il tecnico -, vuol dire che non mancano determinazione e personalità. Può essere dovuto piuttosto ad una mancanza di preclusione, e su questo dovremo lavorare”.

Quel che è certo è che qualcosa deve essere corretto perché la settimana scorsa il Lane è stato troppo sprecone, sebbene sia vero che la personalità l’ha comunque dimostrata negli ultimi istanti della partita, raddrizzando una situazione grottesca nella quale si trova a perdere la partita pur avendola dominata per 90 minuti. Vedremo domani sera… Intanto questi sono i convocati biancorossi per Feralpi Salò-LR Vicenza.