Calcio, parte il campionato del nuovo Vicenza

Vicenza – Il grande momento è arrivato, ovvero l’esordio in campionato. Dopo alcuni mesi di preparazione, di calcio estivo, seppur punteggiato da qualche impegno di maggior rilievo come la trasferta a Palermo per la Coppa Italia, il nuovo Vicenza di Renzo Rosso inizia domani la sua vera avventura, con l’avvio, finalmente, del campionato di Serie C. Una categoria questa che sta molto stretta alla città, alla sua tradizione calcistica, al Lanerossi insomma, che il il nuovo Vicenza ha ripreso ora anche nel nome.

In tanti si chiedono se si può sperare in un salto di categoria rapido, magari già un ritorno in Serie B del Lane, alla fine di questa stagione. Naturalmente bisogna essere realisti, e ricordarsi che le cose buone e durature non si fanno in un giorno, che ci vuole pazienza insomma, e andare avanti un passo alla volta. Domani intanto, allo stadio Menti, i biancorossi aprono la loro stagione scendendo in campo, alle 18.30, contro la Giana Erminio, una formazione forse non tra le più titolate ma certamente da non sottovalutare.

La presenza al timone del noto imprenditore della Diesel si fa comunque già vedere. Sempre un po’ alla volta, anche lo stadio Menti comincia infatti a presentare un nuovo aspetto, e questo è probabilmente solo un anticipo di una riqualificazione dello stadio cittadino che diverrà sostanziale in futuro. Il tecnico del Vicenza, Giovanni Colella, incontrando la stampa questa mattina, ha dimostrato una certa tranquillità, e una profonda fiducia nei suoi giocatori.

“La rosa è lunga – ha detto, possiamo contare su ragazzi di talento e generosità, che daranno il massimo”. Giocherà dunque, di volta in volta, chi è più in forma, ed a contare sarà sempre la squadra nel suo complesso, non i singoli. Domani non sarà della partita Solerio, che ha una frattura al naso. Assenti anche Bizzotto, squalificato, e Bianchi. Colella comunque non si scompone per la mancanza in campo di pedine importanti, come il capitano, ma sottolinea invece la sua fiducia nei giocatori, anche in coloro che saranno a chiamati a sostituire gli assenti. In questa pagina la lista dei convocati per l’incontro di domani.

Concludendo, dobbiamo ricordare che in occasione della partita contro la Giana Erminio, il Comune di Vicenza, su richiesta della questura, ha disposto un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti, a partire dalle 15 fino al termine dell’incontro. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano, nonché i bar all’interno della stazione ferroviaria e nelle zone adiacenti. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.