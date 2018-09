Caccia, FdI sollecita la mobilità venatoria

Venezia – Cosa aspetta giunta regionale del Veneto ad emanare le disposizioni attuative della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 che prevede l’applicazione della mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria a partire dal primo ottobre di ogni anno? E’ la domanda che fanno i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Sergio Berlato e Massimiliano Barison in una loro una interrogazione urgente, a risposta immediata, presentata ieri.

“Alla data del 27 settembre – ricordano i consiglieri regionali – non si ha ancora notizia della delibera con la quale la giunta di Palazzo Balbi deve stabilire le modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul nostro territorio”.

“Chiediamo alla giunta – concludono Berlato e Barison – di adempiere con urgenza a quanto previsto dalla legge regionale, in modo tale da permettere ai cacciatori del Veneto di usufruire del diritto di utilizzare la mobilità per la caccia alla selvaggina migratoria a partire dal primo ottobre di quest’anno e per tutta la stagione venatoria che è appena iniziata”.