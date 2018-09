Breganze, incendio in un garage in via Chizzalunga

Breganze – Un incendio si è sviluppato all’interno di un garage, nel corso della notte tra ieri e oggi, in via Chizzalunga, a Breganze. Le fiamme hanno distrutto varia attrezzatura da giardinaggio e altro materiale non più in uso, che era stato depositato all’interno del locale.

A giungere sul posto, poco dopo l’1,30 di sabato 15 settembre, sono stati i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e di Vicenza, con due automezzi e, in totale, sette operatori. I pompieri hanno spento l’incendio, che dunque è rimasto circoscritto al garage e non si è esteso ad un laboratorio di serramenti, che si trova vicino al box bruciato.

Dopo aver ultimato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali, terminate dopo circa due ore e mezza dall’inizio dell’intervento, i vigili del fuoco sono stati impegnati nella determinazione delle cause di questo incendio, che potrebbero essere di natura elettrica. In via Chizzalunga sono giunti anche i carabinieri.