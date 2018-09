Breganze, appartamento distrutto da un incendio

Breganze – Incendio in un’abitazione di Breganze, nel pomeriggio di ieri, 7 settembre, intorno alle 17.30. E’ scoppiato in un appartamento al primo piano di un fabbricato situato in via Pirandello. Le fiamme sono divampate mentre nell’alloggio non c’era nessuno, dato che la signora anziana che vi abita si trovava fuori da qualche ora.

I vigili del fuoco, arrivati da Bassano e Vicenza, sono intervenuti con tre automezzi, fra i quali l’autoscala, e nove operatori, spegnendo il rogo ed evitando che le fiamme si estendessero agli appartamenti attigui. Gravi i danni all’appartamento, che è stato danneggiato dall’incendio praticamente in ogni sua parte. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa due ore.

Sempre ieri, ma i mattina, poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Lonigo, in via Trassegno, per l’incendio di un locale adibito a laboratorio manutenzione, annesso ad una abitazione. I pompieri intervenuti dal locale distaccamento hanno spento le fiamme della piccola officina, ad uso personale del proprietario. Distrutto tutto il materiale e l’attrezzatura depositata all’interno, danneggiato il laterizio del solaio. anche in questo casi si cerca di capire quali siano state le cause dell’incendio. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate dopo circa un’ora.