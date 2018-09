Bizzotto (Lega): “Orban è per noi un eroe”

Strasburgo – “Il premier ungherese Viktor Orban è per noi un eroe, perché lotta per la libertà e la sovranità del proprio popolo contro questa Unione Sovietica Europea. Noi siamo al suo fianco e al fianco dell’Ungheria e siamo certi che, insieme a lui e ad altri leader, dopo le elezioni Europee del 2019, cambieremo questa Europa da cima a fondo, per dar vita ad una nuova Europa dei Popoli, delle Patrie e della libertà”.

Sono parole di Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, pronunciatenel suo intervento in aula, a Strasburgo, durante il dibattito sulle sanzioni contro l’Ungheria alla presenza dello stesso premier ungherese.

“Oggi – ha aggiunto l’europarlamentare leghista – l’Europa delle lobby, delle banche e dei finanzieri alla Soros, attacca Orban e l’Ungheria, e domani attaccherà l’Italia e Matteo Salvini. Noi e Orban abbiamo gli stessi valori, vogliamo difendere le frontiere e fermare l’invasione di immigrati clandestini. Insieme cambieremo questa Europa e daremo sicurezza, giustizia e vera democrazia ai nostri cittadini”.