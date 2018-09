Bassano, spazi rosa nel parcheggio Le Piazze

Bassano del Grappa – Nuovi posti auto riservati alle donne in gravidanza e con bimbi fino a tre anni nel parcheggio Le Piazze di Bassano. Da ieri infatti, tra i 420 posti auto disponibili nel parcheggio gestito dalla Sis, alcuni sono delimitati da una vernice di color rosa. Questa decisione, che si muove in continuità con quanto realizzato dall’amministrazione comunale per migliorare la mobilita cittadina, è parte di un più ampio piano di interventi atti a facilitare il vivere quotidiano dei bassanesi. Il presidente della Sis, Denis Bordignon, ha anche annunciato che, nei prossimi mesi, altri importanti interventi saranno realizzati in quest’area.

“Continuiamo a lavorare per una città più sicura e accogliente – ha commentato il sindaco di bassano del Grappa, Riccardo Poletto -, nella quale ogni cittadino, anche il più debole, penso ad esempio ai giovani, alle donne in gravidanza e agli anziani, possa sentirsi il più possibile tranquillo e autonomo. In questa direzione si muovono, ad esempio, la creazione di percorsi ciclopedonali dedicati o la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e piste ciclabili, la pedonalizzazione di alcune vie di maggior transito per i nostri studenti, come ad esempio Strada Santa Croce, ma anche l’apertura di un nuovo sportello rivolto alle famiglie”