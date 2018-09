Bassano, nuovo arresto per spaccio di cocaina

Bassano del Grappa – I carabinieri del Norm della Compagnia di Bassano, attorno alla mezzanotte di ieri, hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, un uomo di 36 anni, bassanese, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. E’ Davide Tesfazsion che gli investigatori hanno trovato in posseso di cocaina. Tutto è cominciato alcune ore prime, verso le 20 di ieri 13 settembre, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti.

Tesfazsion è stato notato, nella zona della passarella pedonale che conduce al quartiere San Vito, mentre cedere qualcosa a tre giovani a bordo di un’utilitaria che subito dopo è ripartita. Dalla successiva perquisizione sui tre ragazzi è saltata fuori una bustina, contenente circa un grammo di cocaina. subito dopo è stato bloccato anche lo spacciatore, che aveva con sé altre dosi, per un totale di più tre grammi, oltre a materiale da taglio.

Il tutto è stato sequestrato, assiema a poco più di 100 euro in banconte di vario taglio, ritenuto provento dell’attvita’ di spaccio. Tesfazsion è stato naturalmente arrestato e, su disposizione del pm di turno, il giovane è stato trattenuto per tutta la notte presso le camere di sicurezza e questa mattina è stato condotto davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. Convalidato l’arresto, gli è sstata applicata la misura dell’obbligo di firma. Le indagini proseguono per far luce sul giro di spaccio del giovane bassanese.