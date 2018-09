Bassano, via ai lavori sul Ponte (che sarà chiuso)

Bassano del Grappa – Si parte con gli interventi di somma urgenza sul Ponte degli Alpini. Il Comune di Bassano ha infatti ricevuto oggi la disponibilità ufficiale della ditta Zara, di costruzioni metalmeccaniche, per l’esecuzione dei lavori, ormai non rinviabili, sul celebre ponte, come da progetto approvato recentemente dalla giunta comunale. La ditta si occuperà della realizzazione dei manufatti di carpenteria necessari alle puntellazioni delle stilate 3 e 4, e della loro messa in posa, avvalendosi anche di una società di tecnici sommozzatori per le operazioni in acqua, che interesseranno la parte inferiore della struttura del ponte.

Alla disponibilità arrivata oggi, seguirà in breve tempo la formalizzazione dell’incarico e dei relativi contratti, necessari per l’avvio del cantiere, che inizierà lunedì con i lavori in officina e, a stretto giro, con quelli in alveo, per aumentare il livello di sicurezza del ponte in vista della stagione autunnale.

“E’ massima l’attenzione e l’attività sul Ponte degli Alpini – ha assicurato oggi il sindaco bassanese Riccardo Poletto -. Stiamo proseguendo i rapporti con la ditta Inco per la ripresa dei lavori di restauro, che vedranno a breve le lavorazioni preparatorie e poi, a partire da dicembre, secondo i tempi dettati dal Genio civile, l’intervento in alveo. Il monitoraggio sullo stato di salute del manufatto è continuo. Nei giorni scorsi, i numerosi incontri che ci sono stati, hanno avuto anche lo scopo di ridurre al minimo l’interdizione dell’attraversamento del ponte nel corso di questi lavori di somma urgenza, che sicuramente non corrisponderà alle quattro settimane previste per la durata del cantiere”.

“Raccogliamo gli inviti che ci hanno rivolto i residenti e i commercianti di Angarano a contenere il più possibile la chiusura del Ponte – ha aggiunto l’assessore Campagnolo -, oltre che a prevedere eventi che attraggano persone nel periodo di durata di questo cantiere e altre misure che mitighino l’inevitabile danno che ogni giorno di chiusura comporterà”.