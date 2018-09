Bassano, Alessandra Novaga chiude B.Motion Musica

Bassano del Grappa – Giornata conclusiva, a Bassano, venerdì 7 settembre, per B.Motion Musica 2018, che propone alle 21, negli spazi del Garage Nardini, lo spettacolo di Alessandra Novaga, che presenta il suo album da solista dal tutolo “Fassbinder Wunderkammer”, un viaggio attraverso le tante identità che il regista tedesco Rainer Werner Fassbinder ha incarnato nella quarantina di film che ha girato.

“Alessandra Novaga – si spiega nella presentazione della serata – è una chitarrista dalla solida formazione classica, incline a differenti forme di improvvisazione e interessata alle partiture grafiche. In Fassbinder Wunderkammer continua sulla strada della svolta artistica, per esplorare e frequentare i territori della sperimentazione, della composizione e dell’improvvisazione. La musicista trae ispirazione per il suo album dalle musiche composte da Peer Raben, unico compositore con cui Fassbinder abbia collaborato nella realizzazione dei propri film, perché, come dice Alessandra Novaga, c’è una tale aderenza alle atmosfere del cinema di Fassbinder che io finisco per identificarli in un’unica persona”.

“Realizzate con l’aiuto di chitarre elettriche e classiche, loop e nastri, nelle undici registrazioni che compongono l’album, pubblicato da Setola di maiale, etichetta dedicata a musiche non convezionali, convivono numerose energie e forme diverse, in cui vengono reinterpretati alcuni dei temi affrontati da Peer Raben. Alessandra Novaga da sempre trova che le colonne del compositore tedesco abbiano un grande fascino”.

Ricordiamo in conclusione che la seconda edizione di B.Motion Musica, articolatasi in quattro giornate, ha ospitato artisti provenienti da paesi e culture diverse, per comprendere i numerosi linguaggi parlati dalla musica nazionale e internazionale. Seguendo il tema “dei conflitti e delle civiltà”, ogni performer ha portato sul palco del Garage Nardini la propria idea di musica contemporanea.