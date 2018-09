Basket, la Reyer al palasport di via Goldoni

Vicenza – Per il secondo anno consecutivo, il palazzetto dello sport di Vicenza, di via Goldoni, ospiterà una gara ufficiale di basket di serie A1 maschile. Martedì 18 settembre, alle 20, infatti, la Reyer Umana Venezia incontrerà la Us Victoria Libertas Pesaro, nota come Scavolini Pesaro. Il trofeo, intitolato ad Andrea Palladio, è organizzato dalla società di pallacanestro vicentina Asd Araceli, con l’assessorato alle attività sportive del Comune di Vicenza e la collaborazione del Comitato provinciale della Fip di Vicenza. Ricordiamo che a Vicenza, gli appassionati di basket, considerano la Reyer è una squadra “di casa” poiché disputato due campionati nella nostra città, negli anni 73/74 e 74/75.

Prestigioso il palmares delle due formazioni: la Reyer ha vinto tre scudetti, una Coppa Fiba e cinque scudetti giovanili. Pesaro vanta invece due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa delle Coppe europea, due partecipazioni alla Coppa dei Campioni, il miglior risultato di sempre di una squadra professionistica italiana contro una squadra Nba (New York Knicks 119 – Scavolini 115 al Mc Donald Open del 1988/89), oltre a 16 scudetti giovanili.

In occasione della partita, inoltre, saranno presentate alcune squadre di pallacanestro che parteciperanno ai prossimi Campionati: Victoria Libertas Pesaro, A.S. Vicenza Velco, Pallacanestro Vicenza 2012 Tramarossa. Nel corso della serata il pubblico sarà anche coinvolto con una sfida di tiro libero fra due spettatori, il cui biglietto sarà estratto a sorte. Inoltre prima dell’inizio del terzo periodo, un atleta della Reyer ed uno del Pesaro si sfideranno in una gara di tiro da tre punti, intitolata ”Memorial Luigi Bonetti”. Infine al termine dell’incontro, dieci spettatori, possessori dei biglietti estratti a sorte, riceveranno maglie di gioco o t-shirt della Reyer e del Pesaro.

All’incontro saranno presenti i presidenti, i general manager e i direttori generali di alcune società sportive di basket: Mauro Sartori della Reyer Umana Venezia, Antonio Concato e Mario Bedin dell’As Vicenza, Gaetano Stella e Andrea Tona della Pallacanestro Vicenza 2012, Paolo de Angelis del Famila Schio, Maurizio Termite dell’Amc Sport, Antonio Mormile dell’Eds Sport, componenti del comitato organizzatore ed ex giocatori delle due compagine sfidanti. Invitati anche l’allenatore Tonino Zorzi, che guidò la Reyer anche nei due anni vicentini, e diversi ex giocatori della Reyer e della Scavolini.