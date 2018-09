Basket, Famila in finale con Venezia nel Città di Schio

Schio – Saranno il Famila e l’Umana Reyer Venezia a disputare, domani alle 20.15, la finale del Trofeo Città di Schio, quadrangolare di basket femminile in programma venerdì e sabato al PalaRomare. Nella gara delle 20.15, le scledensi hanno infatti superato, per 49-36, le giallonere del Fila San Martino di Lupari. Prima, nel match delle 18, le lagunari si sono invece imposte sulle siciliane della Passalacqua Ragusa, battendole con il punteggio di 77-63, al termine di un incontro che ha visto le orogranata risalire da -14, 33-47 a metà del terzo parziale, fino al +14 del quarantesimo.

Passando, invece, all’incontro delle 20.15, non è certo delle migliori la partenza del Famila, che al quarto minuto si trova ad inseguire, per 1-6, le lupe. Trascorrono i minuti e l’inerzia del confronto non cambia (5-11): sul parquet a prevalere sono le ospiti, che pur non essendo impeccabili, giocano comunque meglio delle padrone di casa. Nonostante i tanti cambi effettuati da coach Vincent, le arancioni non riescono ad acciuffare le ospiti e, alla prima sirena, il loro ritardo è di 4 lunghezze, 7-11.

Le cose cambiano già nel secondo parziale. Bastano meno di tre minuti, a Schio, per portarsi in testa, con una tripla di Gemelos, 12-11. Andrè, Dotto e ancora la guardia statunitense, rincarano la dose, 18-11. San Martino riprende a pungere, 18-15, ma il Famila non si fa sorprendere e riesce a tenere a bada gli affondi delle avversarie, fino al 28-19 di metà gara.

Nella ripresa la truppa di coach Vincent subisce il ritorno in partita del Fila, che lima il suo passivo fino al -1, 32-31. A rimettere le cose a posto per Schio, tra la fine del terzo periodo e l’avvio degli ultimi dieci minuti, ci pensano Battisodo, Lisec e Masciadri, 45-32. Le battute finali regalano poche emozioni: il Fila prova a risalire la corrente, ma il Famila ha più idee ed energie e conquista la finale, 49-36.

Schio: Pierini ne, Filippi 4, Fassina 2, Chagas, Masciadri 6, Lisec 7, Crippa 3, Battisodo 7, Andrè 7, Dotto 5, Gemelos 7, Micovic 1.

San Martino di Lupari: Dotto 8, Webb 3, Fietta, Tonello, Amabiglia, Meroi ne, Rosignoli ne, Keys 6, Milani, Marshall 9, Tognalini 3, Sandri 7.

Ilaria Martini