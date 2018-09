Basket, parte il campionato della VelcoFin Vicenza

Vicenza – La VelcoFin InterLocks Vicenza è pronta a tornare in campo. Questa sera alle 20.30 è in programma la prima giornata del campionato di basket femminile di serie A2 e le biancorosse, inserite nel girone Nord, saranno di scena al Palasport friulano Primo Carnera contro le padrone di casa della Delser Crich Udine, guidate da Francesco Iurlaro.

“Questa settimana – ha sottolineato il nuovo allenatore vicentino, Aldo Corno – è stata particolare sul piano emotivo e psicologico”. Nella notte tra il 22 e il 23 settembre, infatti, è venuto a mancare lo storico presidente e fondatore della società biancorossa, Antonio Concato. “Per la prima volta dopo sessant’anni – ha proseguito – il presidente non sarà presente. Ma siamo sicuri che da lassù tiferà per noi e che le ragazze lo vorranno onorare al meglio”.

Una VelcoFin delle tante conferme quella che affronterà la stagione 2018-2019. Delle atlete protagoniste dello scorso torneo ritroviamo infatti Lucia Valentina Ferri, Valentina Stoppa, Eleonora Zanetti, Martina e Federica Destro, Francesca Santarelli, Irene Gamba, Federica Monaco, Vittoria Maculan. I volti nuovi sono quelli della torre croata Ivona Matic e dell’ala ex Battipaglia Clara Chicchisiola. Torna nella città del Palladio dopo le esperienze a Sarcedo e a Quinto Vicentino Anna Colombo, guardia-ala di 176 centimetri, che con Vicenza ha disputato cinque stagioni.

“Udine – ha precisato coach Corno per fare il punto della situazione – è una squadra agguerrita che punta ai play off: lo scorso anno ci hanno battuto sia all’andata sia al ritorno. Noi ora, a parte Federica Destro che ne avrà per un mesetto ad essere ottimisti, recuperiamo tutte le atlete. Abbiamo qualche acciacco, ma è nostra volontà partire col piede giusto. Sappiamo che non sarà facile; certamente contiamo moltissimo, come sempre, sulla compattezza della nostra difesa. Qui vi abbiamo lavorato sopra tantissimo e fino ad ora sono soddisfatto. Di sicuro dobbiamo migliorare in attacco”.