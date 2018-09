Arrestato per stalking, aggredisce i carabinieri

Orgiano – Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Sossano hanno arrestato un uomo di 44 anni, Daniele Agostini, laziale della provincia di Frosinone ma domiciliato ad Orgiano.

Era stata la sua ex compagna e convivente, la 47enne D.S.S, di Orgiano a rivolgersi ai carabinieri denunciandolo per stalking. Alla vista dei militari, presentatisi presso la sua abitazione per effettuare un controllo, l’uomo li ha minacciati ed ha tentato di aggredirli.

Se l’è anche presa con l’autovettura della ex compagna, danneggiandola. I militari, una volta riportata la calma, lo hanno arrestato e tradotto nel carcere di Vicenza, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.