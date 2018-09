Ancora instabilità e temporali In Veneto

Venezia – Tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre in veneto sono previste precipitazioni, anche con rovesci e temporali, ad iniziare dalle zone montane nelle ore centrali di domani. Saranno possibili fenomeni locali anche intensi, con forti rovesci, grandinate e raffiche di vento.

Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto avverte pertanto della possibilità di eventi critici e disagi sulla rete idrografica minore e sul sistema fognario in tutte le aree del Veneto.. In particolare l’allerta ‘gialla’ (stato di attenzione) per le aree dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone, dell’Adige, del Garda e dei Monti Lessini riguarda anche la possibilità di eventuali frane e colate.

Permane l’avviso costante di criticità per la frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno) soggetta a monitoraggio continuo.