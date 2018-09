A Vioff videomapping sulla storia della Basilica

Vicenza – Sta prendendo forma “Vioff Golden taste edition”, prima edizione, a Vicenza, del Fuori Fiera ideato dall’amministrazione comunale nel centro storico per promuovere la città e le sue eccellenze in occasione di Vicenzaoro September. La giornata di sabato sarà quella di apertura della sempre attesa fiera dell’oro vicentina, e la sera in città, ci sarà quella che è stata definita la prima notte d’oro di Vicenza, che dovrebbe, in tema con la fiera, trasformare il centro della città in un gioiello.

Momento culminante della serata sarà la prima assoluta dello spettacolo di videomapping proiettato sulle pareti della Basilica palladiana, a partire dalle 22. Si promette che la performance, con audio e video originali, sottolineerà l’architettura e la storia dell’edificio. Il videomapping sarà sarà introdotto da una voce narrante, nell’interpretazione dal vivo di Aristide Genovese, di Theama Teatro, che racconterà la storia della Basilica palladiana, dalle preesistenze duecentesche fino alla realizzazione delle serliane che ne hanno fatto il simbolo della Vicenza rinascimentale nel mondo. Finale, in una piazza vestita da grandi palloni d’oro, con l’animazione dj di Cuore Matto, per l’occasione trasformato in Cuore Matto Gold.

In queste ore la prima edizione di Vioff viene annunciata anche attraverso una campagna di comunicazione, realizzata da Ieg per le strade del centro della città. Sulla pavimentazione delle principali vie del centro storico che conducono in piazza di Signori, cuore dell’evento, stanno comparendo 30 graffiti con il logo di Vioff. I messaggi, che hanno una dimensione di circa un metro per un metro e mezzo, sono realizzati con la tecnica dei GreenGraffiti®, attraverso l’utilizzo di una combinazione di yogurt, gesso e cellulosa nebulizzata. Al termine della campagna, i graffiti saranno rimossi con un getto d’acqua calda ad alta pressione.

Infine, merita segnare che Vioff avrà anche un’attenzione particolare nei confronti della salute: sabato, a partire dalle 16, in piazza Matteotti, l’associazione culturale Morosini proporrà momenti di educazione sanitaria alla rianimazione cardio polmonare e alle manovre di disostruzione pediatrica. Titolo dell’iniziativa è “Un assit alla vita” ed è realizzata in collaborazione con Croce Bianca Vicenza. Saranno presenti anche alcuni giocatori della società LR Vicenza Virtus. Anche per Vioff, come da prassi, il Comune di Vicenza ha emanato un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine, nella zona interessata dall’evento, dalle 18 alle 24 di sabato 22 settembre.