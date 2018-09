72enne arrestata per furti a persone anziane

Arcugnano – I carabinieri della stazione di Brendola, nella mattinata del primo settembre, hanno arrestato, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Vicenza, una donna di 72 anni, Mirella Caterina Pallaro, residente in provincia, poiché riconosciuta responsabile dei reati di furto continuato con destrezza, indebito utilizzo di carte di credito e rapina ai danni di persone anziane, per episodi che si sono verificati fra il 2014 ed il 2015.

La donna, che proprio in occasione di uno degli episodi a lei attribuiti, nel novembre del 2015, venne arrestata nella flagranza di reato, deve scontare la pena della reclusione di tre anni, un mese e tre giorni. Al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Verona Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.