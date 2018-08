Vicenza, rapina con spray urticante nella notte

Vicenza – Rapina con spray urticante la notte scorsa, a Vicenza. E’ successo intorno all’una, quando è intervenuto il personale del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri, in via Granatieri di Sardegna, presso il bar All’arco, in aiuto di un giovane serbo di 24 anni, J. D. sono le sue iniziali, residente in città.

Il giovane ha spiegato che, poco prima, all’esterno del bar, era stato avvicinato da un uomo di nazionalità straniera, il quale, dopo avergli sferrato un pugno e spruzzato sul viso uno spray urticante, lo aveva derubato del cellulare, fuggendo subito dopo.

In soccorso della persona rapinata è intervenuto anche il Suem 118 di Vicenza, dato che il giovane serbo aveva escoriazioni al braccio destro e lamentava lacrimazione ad un occhio. Subito partite le indagini dei carabinieri, volte a ricostruire l’esatta dinamica del fatto e a trovare il presunto rapinatore.