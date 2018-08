Vicenza e provincia in breve

Vicenza, le pensile di piazzale Trento ricollocate al Centro Studi

Sono state rimosse oggi, da piazzale Trento, a Vicenza, le due pensiline che per anni sono state a disposizione di quanti utilizzavano il servizio autobus e potevano sostare al riparo in attesa dei mezzi. Dopo lo spostamento della stazione degli autobus in via Villaraspa, le pensiline non sono più utilizzate e saranno ricollocate nella zona del Centro Studi, precisamente in via San Tommaso d’Aquino, dove si fermano gli autobus che trasportano gli studenti. Saranno fatti anche alcuni interventi di manutenzione sulle pensiline.

Vicenza, guasto al sistema di pompe della peschiera di Parco Querini

In questi giorni a Parco Querini, a Vicenza, si è verificato un malfunzionamento del sistema di pompe della peschiera attorno al tempietto, che ha determinato il sopraggiungere della colorazione scura delle acque. “A breve – ha assicurato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero – andrò personalmente a verificare la situazione, in modo da intervenire prima possibile e risolvere il problema. Nel frattempo il custode si preoccuperà di attivare manualmente le pompe, così da consentire la movimentazione delle acque”.