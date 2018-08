Vicenza, torna al passato la circolazione in contrà Torretti

Vicenza – “Non abbiamo dato il via a nessuna battaglia ideologica sul tema della mobilità. Semplicemente, anche a partire dalle segnalazioni dei cittadini, stiamo correggendo alcune scelte che, dati alla mano, sono risultate sbagliate. Più avanti ci sarà modo di ragionare su una visione generale della mobilità cittadina che per noi si traduce, ad esempio, nella revisione della sosta, con la possibilità per le auto di raggiungere e sostare con maggior facilità in centro storico. Ma ad oggi tutte le iniziative fin qui decise dalla mia giunta su proposta dell’assessore Cicero si basano su semplici valutazioni di buonsenso che, non a caso, trovano il consenso dei cittadini”.

E’ la premessa che ha fatto oggi il sindaco Francesco Rucco alla presentazione della decisione odierna di invertire il senso di marcia di contra’ Torretti, introdotto dalla precedente amministrazione nel 2014. “Oggi in contra’ Fontanelle – ha aggiunto l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –, tra le 7 e le 17, passano 2194 veicoli contro i 211 che vi passavano prima dell’inversione di marcia di contra’ Torretti. Un fiume di veicoli che si riversa su contra’ 4 Novembre, andando ad appesantire una strada già in difficoltà, con non pochi pericoli soprattutto per i ciclisti. Bastano questi dati a dimostrare che la soluzione attuale è fallimentare. Nelle prossime settimane, non appena sarà pronta la segnaletica, in contra’ Torretti si tornerà a circolare esattamente come si faceva prima del 31 marzo 2014”.

“L’obiettivo di questa inversione di marcia – ha aggiunto l’assessore – è quello di alleggerire i carichi veicolari di contra’ Mure Porta Santa Lucia e di contra’ Fontanelle. L’intervento, inoltre, tornerà a rendere più agevole l’accesso delle ambulanze alla sede della Croce rossa, come richiesto dallo stesso presidente della Cri. Inoltre ci aspettiamo una riduzione dei flussi in via 4 Novembre, mentre sarà oggetto di monitoraggio l’effetto della nuova viabilità su contra’ San Pietro”. Come conseguenza dell’intervento verrà ripristinato anche l’originario senso di marcia di contra’ Mure Araceli, da contra’ Porta Santa Lucia verso piazza Araceli.