Vicenza e provincia in breve

Deve scontare 4 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Arrestato –

I carabinieri della stazione di Camisano Vicentino, nella giornata del 26 agosto, hanno rintracciato un uomo di 52 anni, di Renato Lorenzetti, nato a Padova ma residente a Camisano, nei confronti del quale hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, poiché riconosciuto colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel gennaio del 2014 a Cittadella. L’uomo stesso deve scontare la pena detentiva di quattro mesi in regime di detenzione domiciliare.

Truffa online ai danni di un giovane di Montegaldella

I carabinieri della stazione di Longare, nella giornata del 25 agosto, a conclusione di una attività di indagine, hanno denunciato a piede libero, per truffa, un 24enne nato e residente a Pulsano, in provincia di Taranto, le cui iniziali sono C.D.P.. L’uomo, utilizzando il sito di vendite on line subito.it aveva pubblicizzato la vendita di un telefono cellulare marca I-Phone 7, inducendo il potenziale acquirente, un coetaneo residente a Montegaldella, ad effettuare, a titolo di acconto, un bonifico di 280 euro a favore di una carta PostPay, risultata intestata all’indagato, che poi si rendeva irreperibile.