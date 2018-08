Vicenza e provincia in breve

Vicenza, giovane beve alcolici in via Allende. Polizia locale lo sanziona –

Alle 20.30 circa di ieri sera, in via Allende, a Vicenza, la polizia locale in servizio antidegrado ha sanzionato un ventenne del Burkina Faso per consumo di alcol (whisky) in area pubblica. Il giovane, regolarmente residente in città, era seduto su di un muretto in compagnia di altri quattro uomini stranieri, tutti identificati dagli agenti dopo un breve appostamento. La successiva ispezione del luogo ha permesso anche di rinvenire, all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto dietro ad un muretto, una sostanza stupefacente (marijuana) del peso di alcuni grammi, che è stata quindi sequestrata. “L’intervento di sorveglianza – spiega il sindaco Rucco – ha preso le mosse da numerose segnalazioni pervenute al comando da parte dei residenti relative a persone, spesso straniere, che consumano alcol e sostanze stupefacenti. Alcuni abitanti della zona erano peraltro presenti in strada ieri sera, soddisfatti per l’intervento effettuato”.

La polizia locale di Vicenza allontana alcuni furgoni di nomadi

Ieri pomeriggio, a Vicenza, verso le 15.30, nel parcheggio del Multicenter di strada Padana Superiore verso Verona, una pattuglia antidegrado della polizia locale ha fatto rimuovere un furgone di proprietà di un nomade, non presente sul posto, al quale era già stata notificata l’ordinanza del sindaco che vieta la permanenza e lo stazionamento in alcune aree pubbliche cittadine (zona rossa). L’uomo è stato quindi denunciato penalmente per violazione dell’articolo 650 del codice penale, e, con lui, altri tre nomadi, presenti invece sul posto, ciascuno con il proprio furgone o camper, che hanno invece avuto modo di allontanarsi dall’area e di portare i propri veicoli fuori dal territorio comunale interdetto, evitando così la sanzione accessoria della rimozione del veicolo con carroattrezzi. I tre nomadi presenti sono stati sanzionati anche per bivacco su strada.

Trissino, controlli sull’aria nel distretto della concia –

E’ iniziata oggi la terza campagna 2018 di monitoraggio dell’aria nel distretto industriale della concia, a Trissino. I controlli, svolti da Arpav con una centralina mobile, sono stati richiesti dalla Provincia di Vicenza. Lo scopo è controllare l’impatto delle emissioni industriali sulla qualità dell’aria. Per tre settimane, il mezzo mobile, posizionato in via della Ferrovia, controllerà idrogeno solforato(H2S), Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xileni,ossidi di azoto ( Nox, No, No2), ammoniaca (Nh3) e Pm10. Sulle polveri campionate saranno determinati gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli.