Vicenza e provincia in breve

Midsummer Night’s Music, sotto le stelle la musica del “Sovizzo Gospel Choir” –

Ritorna l’appuntamento in giardino del “Sovizzo Gospel Choir”. Una serata, quella di sabato 25 agosto, alle 21, tra musica e amicizia, con la partecipazione di Elvea Giaretta, Antonio Dalì, Paolo Cervino, Beppe Ceretta, Fabio Agosti e Progetto Vocale, con un mix di brani inediti scritti da Elvea, un po’ di jazz, un po’ di pop, un po’ di soul. La location sarà come sempre il giardino del “Sovizzo Gospel Choir”, adiacente a Piazza Michelin, nella bella cornice di Sovizzo Colle. Saranno a disposizione sedie, panche e un piccolo rinfresco, ma si consiglia di portare cuscino o coperta per sedersi sull’erba e gustarsi il ricco spettacolo musicale ancora più a contatto con la natura. Ingresso libero.

“Sant’Andrea in festa” a Vicenza. Modifiche alla circolazione

A Vicenza, per l’evento “Sant’Andrea in festa”, organizzato dal comitato della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, vi saranno alcune modifiche alla viabilità stradale, dal 29 agosto al 15 settembre. In particolare, da mercoledì 29 agosto a domenica 2 settembre e da martedì 4 a domenica 9 settembre, dalle 18 alle 23 (fino alle 23.30 nei giorni 1, 2, 7, 8 e 9 settembre), via Santa Bertilla Boscardin rimarrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Giovanni Da Pedemuro e via Pizzocaro. Da venerdì 24 agosto e fino a sabato 15 settembre, inoltre, sarà chiusa anche l’appendice di via Giovanni Da Pedemuro, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Bertilla Boscardin e il marciapiede in corrispondenza dell’entrata al parco giochi.

Calcio, ancora due amichevoli per il Vicenza

Altre due amichevoli in programma per il Vicenza, prima di affrontare il campionato. La squadra di mister Colella sarà impegnata mercoledì 22 agosto, alle 18,30, allo stadio comunale di Caldogno, in Via Torino, contro la Calidonense, mentre sabato 25 agosto, sempre alle 18,30, i biancorossi giocheranno con il Campodarsego, formazione che milita in serie D. La Usd Calidonense, che organizza le amichevoli, ha deciso per un prezzo unico d’ingresso, di 5 euro. Gli under 12 entreranno gratuitamente.