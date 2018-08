Un po’ di vacanza anche per Vicenzareport

Vicenza – Tra le molte cose che in Italia sono piuttosto difficili, c’è lo scaglionamento delle vacanze. Nelle altre nazioni si va in ferie, per lo più, lungo l’arco di vari mesi, a scaglioni appunto, con una turnazione che consente continuità di lavoro nelle aziende.

In Italia invece, per godere di qualche giorno di riposo, si è troppo spesso costretti ad affidarsi al mese di agosto, ed in particolare alle sue settimane centrali. Ed ecco che anche noi dobbiamo adattarci all’inevitabile e prenderci un breve periodo di relax in questi giorni di mezza estate.

Quindi, i lettori non ce ne vorranno troppo, speriamo, se il giornale, da lunedì 6 a domenica 19 agosto compresi, verrà aggiornato solo in caso di eventi eccezionali. Riprenderemo le pubblicazioni regolari lunedì 20 agosto. Auguriamo a tutti un felice periodo di vacanza.