Tre giorni di Notte bianca a Montecchio Maggiore

Montecchio Maggiore – Ottava edizione, a Montecchio Maggiore, della Notte Bianca, il 24, 25 e 26 agosto, nelle piazze Carli e Fraccon. Sono stati allestiti a Montecchio ben sette palchi, e ci sarà musica per tutti i gusti. Inoltre, sei ristoranti saranno presenti in piazza, più un’altra ventina di punti di ristoro. Venti gazebo animeranno invece tutti i giorni il mercatino sotto le stelle, per un totale di seicento persone impegnate nell’organizzazione dell’evento. Tra le novità, nella giornata di domenica, va segnalata la “White run”, manifestazione podistica organizzata in collaborazione con l’Atletica ovest vicentino.

L’organizzazione della Notte Bianca, patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore, è come ogni anno a cura del team di Euforia Biancorossa, in sinergia con Off Events e l’Associazione culturale Hyper e con il supporto del comitato commercianti di Piazza Carli e dei partner Confcommercio e Confartigianato. Questo il programma degli eventi principali:

Venerdì (eventi dalle 19 alle 2): Sad: European Metallica Tribute Band; Tributo Italiano: Solo Musica Italiana Live Music; Freak: Be crazy, be Freak.

Sabato (eventi dalle 19 alle 3): Diapason Band: Vasco Rossi Tribute; Suavemente: Reggaeton & Electrolatino; Latinando 360°: Serata Latino Americano con Frankie DJ; Stefano Mihavana e Harold Medina; Gymansium on the Road: intrattenimento ginnico-musicale.

Domenica (eventi dalle 17 alle 24): Jackson One: Michael Jackson Tribute Show: grande spettacolo per tutte le età.

Suddivisi nelle tre serate saranno inoltre presenti: Ghost Opera; The Shots; Cana Caiana: Fiesta do Brasil; Famiglia Latina: El ritmo de Santo Domingo; Freitag: DJ set a 360 gradi; Nacht – DJ set; Shake – DJ Set.

Le tre serate prevedono anche giochi per bambini, esposizioni di commercianti e artigiani, attività sportive (atletica, palestra, e altri sport), il saggio di hip hop e uno spettacolo di pattinaggio artistico. Quanto alla “White run”, si terrà nel pomeriggio del 26 agosto, giornata denominata “La domenica sportiva e gastronomica”, e sarà caratterizzato dalla manifestazione podistica per tesserati Uisp e Fidal, organizzata dall’Atletica ovest vicentino in collaborazione con l’Asd Nordic Walking Montecchio Maggiore. Sul circuito di Piazza Carli a partire dalle 18 si sfideranno gli atleti delle categorie pulcini e esordienti maschili e femminili (0,5 km), ragazzi e cadetti e ragazze e cadette (1 km), allieve, junior e assolute (4 km) e allievi, junior e assoluti (7 km).

Saranno quattro i parcheggi destinati al pubblico: il park della Fiamm, in via Generale Dalla Chiesa, i parcheggi in via Giuriolo e via Chilesotti e il parcheggio per i disabili in Piazza Giuriolo. Il Comune di Montecchio Maggiore, la Polizia locale dei Castelli, i carabinieri e l’organizzazione, hanno elaborato un piano per la sicurezza che prevede innanzitutto l’istituzione di varchi d’accesso all’area degli spettacoli, presidiati da agenti e volontari per impedire l’ingresso a veicoli non autorizzati o a persone che non rispettino l’ordinanza emanata contro la vendita e l’introduzione, nell’area della festa e per tutta la durata della manifestazione, di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro e in lattine.